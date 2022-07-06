РФС представил формы, в которых судьи будут работать в сезоне-2022/2023

В Российском футбольном союзе показали комплекты форм, в которых судьи будут обслуживать матчи по ходу сезона-2022/2023. Организация сообщила, что для комплектов были выбраны неоновые оттенки.

Всего Российский футбольный союз представил четыре комплекта формы: чёрная классика и три варианта в ярких цветах – фуксия, небесный и лимонный. Расцветка будет выбираться в зависимости от того, в каких цветах будут исполнены формы играющих команд.



Официальный сезон-2022/2023 в России стартует 9 июля матчем, в котором будет разыгран Суперкубок России. В этой встрече сыграют «Зенит» (действующий чемпион Российской Премьер-Лиги) и «Спартак» (обладатель Кубка России). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.