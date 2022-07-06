Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мовсисян — о Салиховой: не считаю правильным мнение, что женщина не может управлять клубом

Мовсисян — о Салиховой: не считаю правильным мнение, что женщина не может управлять клубом
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян высказался о Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Как я отношусь к тому, что Зарема Салихова активно высказывается в медиапространстве и де-факто управляет клубом? Я не считаю правильным мнение, что женщина не может управлять клубом. Если она хороший специалист в своём деле, то совсем не важно, женщина это или мужчина. Важно, чтобы человек был силён в своём деле. Но я лично не знаком с Салиховой», — цитирует Мовсисяна Metaratings.

Напомним, армянский нападающий выступал за «Спартак» с 2013 по 2017 год. За московский клуб Юра провёл 66 матчей, в которых забил 27 голов и отдал восемь результативных передач. В России Мовсисян также играл за «Краснодар».

Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ:

Новость по теме
Экс-игрок «Спартака» Мовсисян: отстранение России — позор. Спортсмены ни при чём
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022