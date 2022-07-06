Мовсисян — о Салиховой: не считаю правильным мнение, что женщина не может управлять клубом

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян высказался о Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Как я отношусь к тому, что Зарема Салихова активно высказывается в медиапространстве и де-факто управляет клубом? Я не считаю правильным мнение, что женщина не может управлять клубом. Если она хороший специалист в своём деле, то совсем не важно, женщина это или мужчина. Важно, чтобы человек был силён в своём деле. Но я лично не знаком с Салиховой», — цитирует Мовсисяна Metaratings.
Напомним, армянский нападающий выступал за «Спартак» с 2013 по 2017 год. За московский клуб Юра провёл 66 матчей, в которых забил 27 голов и отдал восемь результативных передач. В России Мовсисян также играл за «Краснодар».
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