Гари Невилл открыто призвал Бориса Джонсона уйти в отставку

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл открыто призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку.
«Тот факт, что он цепляется за место и не уходит в отставку, означает, что его хаотичному пребыванию на посту премьер-министра придёт мучительный и неприятный конец, которого он заслуживает.
Он должен прийти на PMQ (Prime Minister’s Questions, заседание Палаты общин, во время которого глава правительства отвечает на вопросы членов парламента. – Прим. «Чемпионата») и уйти в отставку», — написал Невилл в своих социальных сетях.
Ранее Джонсон попал в скандал, вследствие которого из британского правительства вышло почти 30 политиков. Выяснилось, что Джонсон, назначая Криса Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2019 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.
- 6 июля 2022
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