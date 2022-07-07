Эдуард Малый вошёл в состав ЭСК РФС, Павел Каманцев стал председателем комиссии

Павел Каманцев назначен председателем экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба РФС. В состав ЭСК вошёл инспектор Российской Премьер-Лиги Эдуард Малый.



Ранее Павел Каманцев сменил Ашота Хачатурянца на посту председателя судейского комитета РФС. Эдуард Малый обслуживал матчи высшего дивизиона чемпионата России с 2005 по 2012 год. В настоящее время работает инспектором на матчах Российской Премьер-Лиги.



Полностью состав участников экспертно-судейской комиссии при президенте РФС выглядит следующим образом: Павел Каманцев (председатель, без права голоса), Сергей Зуев (заместитель председателя), Александр Гвардис, Николай Иванов, Сергей Фурса, Николай Левников, Эдуард Малый, Олег Соколов (ответственный секретарь комиссии, без права голоса).