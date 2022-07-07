Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Малый вошёл в состав ЭСК РФС, Павел Каманцев стал председателем комиссии

Эдуард Малый вошёл в состав ЭСК РФС, Павел Каманцев стал председателем комиссии
Комментарии

Павел Каманцев назначен председателем экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба РФС. В состав ЭСК вошёл инспектор Российской Премьер-Лиги Эдуард Малый.

Ранее Павел Каманцев сменил Ашота Хачатурянца на посту председателя судейского комитета РФС. Эдуард Малый обслуживал матчи высшего дивизиона чемпионата России с 2005 по 2012 год. В настоящее время работает инспектором на матчах Российской Премьер-Лиги.

Полностью состав участников экспертно-судейской комиссии при президенте РФС выглядит следующим образом: Павел Каманцев (председатель, без права голоса), Сергей Зуев (заместитель председателя), Александр Гвардис, Николай Иванов, Сергей Фурса, Николай Левников, Эдуард Малый, Олег Соколов (ответственный секретарь комиссии, без права голоса).

Новость по теме
Глава судейского комитета РФС: если у меня не получится, я старался. Найдут кого-то нового
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022