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Кузяев: рад, что Суперкубок пройдёт в Питере, но недовольство «Спартака» могу понять

Кузяев: рад, что Суперкубок пройдёт в Питере, но недовольство «Спартака» могу понять
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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился ожиданиями от финала Суперкубка России с московским «Спартаком».

«Естественно, Суперкубок для меня это полноценный трофей. Особенно с таким принципиальным соперником. Я не рассматриваю эту игру как набор кондиций к чемпионату. Уверен, игра будет зрелищной.

Высказывания «Спартака» на тему города-хозяина? Это решение РФС, мы должны его уважать. Видимо, были весомые причины. Я рад, что Суперкубок пройдёт в Питере. Не надо далеко лететь. Но недовольство «Спартака» отчасти могу понять.

Последний матч завершился 7:1? Думаю, «Спартак» учтёт ошибки, которые они допустили в Питере. Не могу сказать, как закончится игра. Главное, победить, а счёт уже второстепенный», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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