Португальский футболист Криштиану Роналду пропустил четвёртую подряд тренировку «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.

В стане манкунианцев до сих пор не знают, собирается ли он отправиться с командой на предсезонный тур в Австралию и Таиланд. Завтра, 8 июля, «Манчестер Юнайтед» планирует уезжать с базы.

Ранее сообщалось, что пропуск тренировок Роналду объяснял клубу «семейными обстоятельствами». Также было отмечено, что 37-летний Криштиану сейчас находится на тренировочной базе в Португалии с целью поддерживать игровую форму.

Ранее сообщалось, что Роналду желает покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом в случае, если поступит достойное предложение.

К претендентам на подписание Роналду сейчас относят лондонский «Челси», «Рому», а также родной для Криштиану португальский «Спортинг».

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