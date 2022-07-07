Дьяков оценил инициативу пригласить команду из Медиалиги на Кубок России

Бывший защитник ряда клубов РПЛ Виталий Дьяков, который в настоящее время выступает в Медиалиге за «Броук Бойз», прокомментировал инициативу включить один из клубов Медиалиги в состав участников Кубка России. Ранее и. о. президента РПЛ Александр Алаев заявил, что победитель Медиалиги может сыграть в Кубке России.



«Честно, ещё не слышал об этом, но думаю, это будет интересно. Вряд ли команда из медийной лиги дойдёт до серьёзной стадии, но почему бы не попробовать. Интересно посмотреть, как ребята проявят себя на таком уровне. Лично мне было бы интересно снова сыграть на высоком уровне против клубов РПЛ. Сейчас интерес к нашему турниру возрастает, и, думаю, он будет ещё больше. Посмотрим, что из этого выйдет», — цитирует Дьякова «РБ Спорт».

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