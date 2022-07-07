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Гаранин: «Сочи» не пуляет мячи на трибуну, а играет в футбол. Мы уверены в нашей игре

Гаранин: «Сочи» не пуляет мячи на трибуну, а играет в футбол. Мы уверены в нашей игре
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Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин после поражения в матче предсезонного турнира с ЦСКА (1:2) высказался об игре своей команды.

«Я знаю нашу команду, эту команду. Есть хорошие футболисты, есть понимание игры, использование пространства. Мы пришли в команду, которая не пуляет мячи на трибуны, а играет в футбол. Есть, конечно, отличия от того, что мы хотим и что есть сейчас. Но нас не трясёт, мы уверены. Единственное, это не наша команда в определённых моментах. Мы смотрим с оптимизмом», — передаёт слова Гаранина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит». На втором месте расположился «Сочи», третью строчку заняло «Динамо».

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