В «Факеле» сообщили, что не интересуются Александром Кокориным

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов заявил, что воронежский клуб не заинтересован в подписании нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Наша команда не интересуется Кокориным», — цитирует Котова Metaratings.

Ранее сообщалось, что московское «Торпедо» хочет подписать Кокорина. Якобы автозаводцы приготовили для форварда контракт по схеме «1+1», однако президент клуба опроверг данную информацию.

Напомним, Кокорин выступает в «Фиорентине» с зимы 2021 года. В сезоне-2021/2022 россиянин сыграл в семи матчах за клуб из Флоренции во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года. Ранее игрок выступал за московское «Динамо», «Анжи», «Сочи», «Зенит» и «Спартак».