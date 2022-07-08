Вратарь сборной Норвегии объяснила, почему играет в шлеме
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30-летняя вратарь сборной Норвегии Гуро Петтерсен, выступающая на родине за клуб «Волеренга», рассказала, почему играет в шлеме. Ранее в подростковом возрасте на тренировке она ударилась головой о штангу.
«Я уже и не знаю, сколько у меня было черепно-мозговых травм. Я просто не помню. Мозг — это самое важное, что у нас есть в организме. Если он не работает, то больше ничего не работает. К примеру, если мы заботимся о голени, то мы также должны позаботиться о голове. Но мне не нужно им пользоваться. Я была у врача, который сказал, что я могу выдержать много сотрясений мозга, если полностью вылечусь от последствий первого», — приводит слова Петтерсен VG.
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