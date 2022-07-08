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Федотов — о Зайнутдинове в обороне: не было сомнений, что он справится

Федотов — о Зайнутдинове в обороне: не было сомнений, что он справится
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после матча предсезонного турнира с «Сочи» ответил на вопрос о появлении полузащитника Бактиёра Зайнутдинова на позиции левого центрального защитника.

«Бактиёр — одарённый, универсальный футболист. У нас не было никаких сомнений, что он справится с этой ролью и принесёт много полезного в атакующих действиях. Они с Обляковым на бровке выглядели очень прилично, по оборонительным действиям вопросов не было», – цитирует Владимира Федотова официальный сайт ЦСКА.

Матч предсезонного турнира Кубок Пари Премьер между «Сочи» и ЦСКА состоялся 7 июля. Команды сыграли на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арена» в Москве, но команда Владимира Федотова номинально считалась гостями встречи. Москвичи одержали победу со счётом 2:1 благодаря голам Игоря Дивеева и Фёдора Чалова. У сочинцев отличился Владислав Сарвели.

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