Федотов — о Зайнутдинове в обороне: не было сомнений, что он справится

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после матча предсезонного турнира с «Сочи» ответил на вопрос о появлении полузащитника Бактиёра Зайнутдинова на позиции левого центрального защитника.
«Бактиёр — одарённый, универсальный футболист. У нас не было никаких сомнений, что он справится с этой ролью и принесёт много полезного в атакующих действиях. Они с Обляковым на бровке выглядели очень прилично, по оборонительным действиям вопросов не было», – цитирует Владимира Федотова официальный сайт ЦСКА.
Матч предсезонного турнира Кубок Пари Премьер между «Сочи» и ЦСКА состоялся 7 июля. Команды сыграли на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арена» в Москве, но команда Владимира Федотова номинально считалась гостями встречи. Москвичи одержали победу со счётом 2:1 благодаря голам Игоря Дивеева и Фёдора Чалова. У сочинцев отличился Владислав Сарвели.
- 8 июля 2022
-
02:16
-
01:59
-
01:57
-
01:45
-
01:41
-
01:29
-
01:22
-
01:01
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:02
- 7 июля 2022
-
23:59
-
23:53
-
23:45
-
23:40
-
23:38
-
23:33
-
23:24
-
23:17
-
23:11
-
23:00
-
22:59
-
22:58
-
22:55
-
22:50
-
22:50
-
22:44
-
22:43
-
22:34
-
22:33
-
22:29
-
22:25
-
22:20
-
22:19