Рибери – о «Золотом мяче» – 2013: похоже на политическое решение. Я должен был победить
Поделиться
39-летний французский крайний полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери, известный по выступлениям за «Баварию», рассказал о том, что в 2013 году он должен был получить «Золотой мяч», а не Криштиану Роналду.
«Золотой мяч» в 2013 году – несправедливый. Это был невероятный год для меня. Я должен был победить. Растянулись сроки сдачи голосов, произошло что-то странное. Это было похоже на политическое решение», – цитирует Рибери Gazzetta dello Sport.
Напомним, обладателем «Золотого мяча» в 2013 году стал нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который в настоящее время выступает в составе «Манчестер Юнайтед». На 2-м месте расположился экс-форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.
Комментарии
- 8 июля 2022
-
12:12
-
12:08
-
11:58
-
11:55
-
11:40
-
11:30
-
11:26
-
11:23
-
11:17
-
11:14
-
11:13
-
11:06
-
10:57
-
10:53
-
10:48
-
10:38
-
10:32
-
10:29
-
10:27
-
10:14
-
09:56
-
09:53
-
09:49
-
09:44
-
09:37
-
09:01
-
09:00
-
09:00
-
08:48
-
08:30
-
08:12
-
08:02
-
08:00
-
07:58
-
07:42
Партнерский контент