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Рибери – о «Золотом мяче» – 2013: похоже на политическое решение. Я должен был победить

Рибери – о «Золотом мяче» – 2013: похоже на политическое решение. Я должен был победить
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39-летний французский крайний полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери, известный по выступлениям за «Баварию», рассказал о том, что в 2013 году он должен был получить «Золотой мяч», а не Криштиану Роналду.

«Золотой мяч» в 2013 году – несправедливый. Это был невероятный год для меня. Я должен был победить. Растянулись сроки сдачи голосов, произошло что-то странное. Это было похоже на политическое решение», – цитирует Рибери Gazzetta dello Sport.

Напомним, обладателем «Золотого мяча» в 2013 году стал нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который в настоящее время выступает в составе «Манчестер Юнайтед». На 2-м месте расположился экс-форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.

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