Романцев: если Быстров будет бегать, пусть играет за «Спартак», если стоять – за «Зенит»

Главный тренер команды ветеранов «Спартака» Олег Романцев прокомментировал предположение о том, что Владимир Быстров сыграет по тайму за каждую из команд.



«Пока не было такого разговора. За кого Быстров начнёт за тех пусть и заканчивает. Нам нужна рабочая лошадка. Если будет бегать, пусть за нас играет. Если стоять – пусть за них.



Ну какой тренер установку расскажет? Может, спеть ещё? Я состав не знаю, какой выйдет. Не дай бог кто-то травму получил. Вопрос сложный.

Ловил ли когда-то акулу? В каком смысле? На поле рыбачил совсем немного. Щуку ловил 6200, но для наших рек это нормально», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Напомним, сегодня, 8 июля, состоится матч ветеранов «Спартака» и «Зенита». Он приурочен к встрече за Суперкубок России, в котором сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свиток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.