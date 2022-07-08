Давыдов: зная проблемы «Спартака» в обороне, Аршавин мог бы усилить «Зенит» в Суперкубке

Главный тренер команды ветеранов «Зенита» Анатолий Давыдов поделился ожиданиями от предстоящих матчей. Он отметил, что не собирается персонально работать с экс-футболистами перед встречей со «Спартаком».
«Перед финалом 1999 года мы не очень хорошо выступали, чуть ли не на 14-е место опускались. Но в финале Кубка выстрелили, пришлось посадить на сборы. Мы по-хорошему завидовали «Спартаку». Игра командой отличалась – хорошей техникой и тактикой.
Зная «спартаковскую» оборону и то, что там есть проблемы, Аршавин мог бы и пошустрить там. Так что мог бы усилить главную команду. Бакаев? Наоборот, подстёгивает сыграть против своих. Пока у него не всё получается, есть недопонимание. Привыкание требуется. Посмотрим, насколько он себя разовьёт в нашей команде.
Футболисты сами знают, что делать перед игрой. На сбор закрывать не планировал. Шмарову 57, а Быстрову 38 лет? Главное, чтобы после банкета они друг друга доставили на свои места. Ну а вообще ничего страшного. Я в 44 года играл в Премьер-Лиге, ничего страшного», — передаёт слова Давыдова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, сегодня, 8 июля, состоится матч ветеранов «Спартака» и «Зенита». Он приурочен к встрече за Суперкубок России, в котором сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
- 8 июля 2022
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