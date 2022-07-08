Аленичев — ветеранам «Спартака»: «Зенит» хочется обыграть! Принципиальный матч
Поделиться
Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев обратился к партнёрам по команде перед матчем ветеранов. «Спартак» сегодня сыграет с «Зенитом». Встреча будет проходить в формате два тайма по 40 минут.
«Ребят, понятно, что матч товарищеский. Мы сейчас все стояли с ними обнимались, но принципиальная игра, хочется обыграть «Зенит», надо доставить радость нашим спартаковским болельщикам», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч ветеранов будет проходить сегодня, 8 июля. Матч состоится на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.
Встреча пройдёт за сутки до матча за Суперкубок России. Завтра, 9 июля, первый трофей сезона оспорят «Зенит» и «Спартак». Они сыграют на «Газпром Арене».
Комментарии
- 8 июля 2022
-
18:15
-
18:07
-
18:07
-
18:00
-
17:48
-
17:45
-
17:40
-
17:33
-
17:31
-
17:21
-
17:20
-
17:14
-
17:06
-
17:03
-
16:58
-
16:56
-
16:51
-
16:40
-
16:37
-
16:36
-
16:35
-
16:35
-
16:29
-
16:21
-
16:18
-
16:12
-
16:08
-
16:00
-
15:57
-
15:55
-
15:42
-
15:38
-
15:30
-
15:22
-
15:18
Партнерский контент