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Аленичев — ветеранам «Спартака»: «Зенит» хочется обыграть! Принципиальный матч

Аленичев — ветеранам «Спартака»: «Зенит» хочется обыграть! Принципиальный матч
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Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев обратился к партнёрам по команде перед матчем ветеранов. «Спартак» сегодня сыграет с «Зенитом». Встреча будет проходить в формате два тайма по 40 минут.

«Ребят, понятно, что матч товарищеский. Мы сейчас все стояли с ними обнимались, но принципиальная игра, хочется обыграть «Зенит», надо доставить радость нашим спартаковским болельщикам», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч ветеранов будет проходить сегодня, 8 июля. Матч состоится на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Встреча пройдёт за сутки до матча за Суперкубок России. Завтра, 9 июля, первый трофей сезона оспорят «Зенит» и «Спартак». Они сыграют на «Газпром Арене».

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