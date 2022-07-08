Быстров: «Спартак» говорит про «автобус»? Когда пять лет не играешь, можно и так выйти

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» в матче легенд (2:0).

«Великолепная победа. Вы видели, что «Спартак» опять играл в свой футбол 90-х и 2000-х, но, к сожалению, ему это не помогло. Две контратаки – и 2:0.

«Спартак» говорит про «автобус»? Отличный «автобус». Когда пять лет не играешь в футбол, можно и с «автобусом» поиграть», — передаёт слова Быстрова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матч легенд «Зенита» и «Спартака» был приурочен к встрече за Суперкубок России, в которой сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Выбор места проведения Суперкубка России вызвал негодование со стороны московской команды, которая рассматривала бойкот матча.