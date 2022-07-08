Быстров: «Зенит» завтра не будет ставить «автобус». Главное, чтобы «Спартак» так не сделал

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от финального матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Точно будут повеселее играть. «Зенит» не будет ставить «автобус». Главное, чтобы «Спартак» завтра этого же не делал. Прогнозы? Не знаю. Для нас главный матч был сегодня. Завтра посмотрим, как молодёжь себя проявит», — передаёт слова Быстрова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодняшний матч легенд «Зенита» и «Спартака» (2:0) был приурочен к встрече за Суперкубок России, в которой сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Выбор места проведения Суперкубка России вызвал негодование со стороны московской команды, которая рассматривала бойкот матча.