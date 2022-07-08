Быстров сообщил, что Погребняк собирает команду в Медиалигу

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров заявил, что экс-нападающий сборной России Павел Погребняк собирает команду для участия в Медиалиге.

«Лига ветеранов? Вам виднее. Медиалигу уже создали, всем нравится. Нас уже заявили, Погребняк собрал свою команду. Все играющие, бывшие», — передаёт слова Быстрова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матч легенд «Зенита» и «Спартака» (2:0) был приурочен к встрече за Суперкубок России, в которой сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Выбор места проведения Суперкубка России вызвал негодование со стороны московской команды, которая рассматривала бойкот матча.