«Факел» ждёт до 500 болельщиков на открытой тренировке перед стартом сезона

Воронежский «Факел» во вторник, 12 июля, проведёт открытую тренировку перед началом нового сезона, который команда проведёт в РПЛ.
«Мы очень соскучились по нашим болельщикам. А вы хотите увидеть команду? Во вторник, 12 июля, на стадионе «Чайка» состоится открытая тренировка «Факела», который готовится к первому за 21 год сезону в элитном дивизионе российского футбола. Начало тренировки – в 17 часов. Вход свободный. Обращаем ваше внимание на то, что трибуны арены не смогут вместить более 500 человек. Лица, находящиеся в состоянии опьянения, на стадион допускаться не будут», – соответствующее сообщение опубликовано в официальном телеграм-канале воронежского клуба.
Новый сезон стартует для «Факела» 17 июля в Краснодаре. Игра с одноимённым клубом начнётся в 20:00 мск. В прошлом сезоне в ФНЛ (теперь – Первая лига) воронежцы заняли второе место и вышли в РПЛ напрямую.
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