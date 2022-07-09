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Нападающий «Красавы» пополнил состав клуба РПЛ

Нападающий «Красавы» пополнил состав клуба РПЛ
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Центральный нападающий футбольного клуба «Красава» 19-летний Матвей Ивахнов будет выступать за воронежский «Факел».

«Факел» заключил контракт с нападающим Матвеем Ивахновым. Добро пожаловать в «Факел», Матвей!» — говорится на официальном сайте клуба.

Форвард играл за команды из структур московских клубов «Динамо» и «Локомотив». Лучший бомбардир ЮФЛ-2020/2021. На профессиональном уровне он выступал за латвийский клуб «Супер Нова» и ФК «Красава», в сезоне-2021/2022 футболист отыграл на уровне второго дивизиона Олимп-Первенства ФНЛ 11 матчей и забил один мяч.

На счету игрока три матча за юношескую сборную России.

Напомним, ранее президент «Красавы», бывший футболист и блогер Евгений Савин объявил о переезде команды на Кипр.

«Факел» по итогам завершившегося сезона занял второе место в турнирной таблице ФНЛ и напрямую вышел в Российскую Премьер-Лигу.

Президент РПЛ — о титульном спонсоре и проблемах «Факела».

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