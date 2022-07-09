«Алания» объявила о трансфере Галояна из «Велеса»
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Владикавказская «Алания» объявила о подписании полузащитника Артура Галояна. Условия контракта с хавбеком пока не разглашаются.
23-летний футболист является воспитанником московского «Торпедо». Ранее футболист защищал цвета московского футбольного клуба «Велес». За прошлый сезон в составе этой команды Галоян провёл 37 матчей и записал на свой счёт 15 забитых мячей и 10 голевых передач.
Напомним, в летнее межсезонье «Аланию» возглавил Заур Тедеев. Прошлым наставником команды был Спартак Гогниев. По итогам сезона-2021/2022 «Алания» заняла шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (сейчас — Первая лига). Она не смогла добиться права сыграть в стыковых матчах за попадание в Российскую Премьер-Лигу.
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