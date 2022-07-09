Юрист Трампа: логично, что Байден вручил награду неудачнице Рапино
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Дженна Эллис, юрист бывшего президента США Дональда Трампа, выступила с критикой выбора футболистки «Ол Рейн» и сборной США Меган Рапино для вручения высшей гражданской награды страны — Президентской медали свободы.
«Вполне логично, что Байден вручил свою президентскую награду товарищам-неудачницам, Байлз и Рапино», — написала Эллис на своей странице в социальных сетях.
Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз, которую также упомянула Эллис, ответила: «Кто такая Дженна Эллис? Спрашиваю у всех».
Напомним, Меган Рапино выступает за женскую сборную США с 2006 года. В составе национальной команды футболистка — олимпийская чемпионка (2012) и чемпионка мира (2015, 2019).
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