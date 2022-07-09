Ярцев: хвалить руководство «Спартака» не за что. А критиковать и без меня очередь
Поделиться
Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев поделился мнением о действиях руководства красно-белых. Он отметил, что не намерен критиковать происходящее.
«Я никогда не критикую действия руководства «Спартака». Хвалить их пока не за что, а ругать и без меня очередь выстроится. Посмотрим начало чемпионата, что, как, к чему. Дело не в возрасте тренера, а в его квалификации, понимании, в какую команду он пришёл, с какими задачами и на что он подписался», — сказал Ярцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сегодня, 9 июля, в матче за Суперкубок России — 2022 сыграют «Зенит» и «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00 мск.
Комментарии
- 9 июля 2022
-
15:29
-
15:28
-
15:26
-
15:24
-
15:19
-
15:09
-
15:01
-
14:53
-
14:50
-
14:47
-
14:44
-
14:38
-
14:36
-
14:12
-
14:10
-
14:01
-
13:41
-
13:34
-
13:16
-
13:15
-
13:00
-
12:43
-
12:39
-
12:25
-
12:19
-
12:17
-
12:01
-
11:55
-
11:36
-
11:35
-
11:27
-
11:23
-
11:03
-
10:52
-
10:30
Партнерский контент