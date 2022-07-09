Ярцев: хвалить руководство «Спартака» не за что. А критиковать и без меня очередь

Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев поделился мнением о действиях руководства красно-белых. Он отметил, что не намерен критиковать происходящее.



«Я никогда не критикую действия руководства «Спартака». Хвалить их пока не за что, а ругать и без меня очередь выстроится. Посмотрим начало чемпионата, что, как, к чему. Дело не в возрасте тренера, а в его квалификации, понимании, в какую команду он пришёл, с какими задачами и на что он подписался», — сказал Ярцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Сегодня, 9 июля, в матче за Суперкубок России — 2022 сыграют «Зенит» и «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00 мск.