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Ярцев: хвалить руководство «Спартака» не за что. А критиковать и без меня очередь

Ярцев: хвалить руководство «Спартака» не за что. А критиковать и без меня очередь
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Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев поделился мнением о действиях руководства красно-белых. Он отметил, что не намерен критиковать происходящее.

«Я никогда не критикую действия руководства «Спартака». Хвалить их пока не за что, а ругать и без меня очередь выстроится. Посмотрим начало чемпионата, что, как, к чему. Дело не в возрасте тренера, а в его квалификации, понимании, в какую команду он пришёл, с какими задачами и на что он подписался», — сказал Ярцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 9 июля, в матче за Суперкубок России — 2022 сыграют «Зенит» и «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00 мск.

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