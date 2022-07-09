Российская нападающая Надежда Карпова продлила контракт с «Эспаньолом»

Российская нападающая «Эспаньола» Надежда Карпова продлила контракт с клубом, сообщает пресс-служба испанской команды. Новое соглашение Карповой с клубом рассчитано на один сезон.



Напомним, Карпова выступает за «Эспаньол» с 2020 года. В минувшем сезоне нападающая приняла участие в 10 матчах за «Эспаньол» и забила четыре гола. Ранее российская футболистка играла в составе другого испанского клуба — «Валенсии». С 2016 по 2019 год Карпова вызвалась в национальную команду России. В составе сборной нападающая провела 24 матча и забила шесть голов.



Этим летом Карпова совершила каминг-аут как лесбиянка и стала первой российской футболисткой, открыто заявившей о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Новость по теме Надежда Карпова: высказываюсь об ЛГБТ, чтобы люди избавлялись от предрассудков