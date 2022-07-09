Российская нападающая Надежда Карпова продлила контракт с «Эспаньолом»
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Российская нападающая «Эспаньола» Надежда Карпова продлила контракт с клубом, сообщает пресс-служба испанской команды. Новое соглашение Карповой с клубом рассчитано на один сезон.
Напомним, Карпова выступает за «Эспаньол» с 2020 года. В минувшем сезоне нападающая приняла участие в 10 матчах за «Эспаньол» и забила четыре гола. Ранее российская футболистка играла в составе другого испанского клуба — «Валенсии». С 2016 по 2019 год Карпова вызвалась в национальную команду России. В составе сборной нападающая провела 24 матча и забила шесть голов.
Этим летом Карпова совершила каминг-аут как лесбиянка и стала первой российской футболисткой, открыто заявившей о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
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