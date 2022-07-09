«Нужен ли этот аналитик Абаскаль, чтобы сыграть вот так?» Мостовой — о Суперкубке России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о разгромной победе «Зенита» в матче Суперкубка России со «Спартаком» (4:0).

«Я думал, что «Зенит» фаворит, но ожидал, что «Спартак» даст бой: на это были причины. Это первая игра, 90 минут, физические кондиции одинаковые, однако уровень мастерства бразильцев «Зенита» на голову выше.



Думал, будет 2:0, 2:1. Комментаторы говорили, что «Спартак» наиграл на гол. На какой гол он наиграл? Полтора момента за два тайма. Защита в «Спартаке» — слабое место. Сегодня они это лишний раз доказали. Сейчас возникает вопрос: а нужен ли был этот аналитик Абаскаль, чтобы сыграть вот так? А чего мы могли ожидать от этого человека?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.