Сёмин оценил игру «Спартака» в дебютном матче под руководством Абаскаля
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре «Спартака» в матче за Суперкубок России с «Зенитом». Встреча закончилась победой питерцев со счётом 4:0. Этот матч стал дебютным в «Спартаке» для нового главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
«Спартак» выглядит лучше, чем в прошлом сезоне. Четыре защитника — это более атакующий вариант для игры. «Спартак» всю жизнь так играл, когда побеждал и становился чемпионом. В целом «Зенит» к этому матчу был подготовлен значительно сильнее, чем «Спартак», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.
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