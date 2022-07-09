Сёмин оценил игру «Спартака» в дебютном матче под руководством Абаскаля

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре «Спартака» в матче за Суперкубок России с «Зенитом». Встреча закончилась победой питерцев со счётом 4:0. Этот матч стал дебютным в «Спартаке» для нового главного тренера команды Гильермо Абаскаля.



«Спартак» выглядит лучше, чем в прошлом сезоне. Четыре защитника — это более атакующий вариант для игры. «Спартак» всю жизнь так играл, когда побеждал и становился чемпионом. В целом «Зенит» к этому матчу был подготовлен значительно сильнее, чем «Спартак», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.