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Семак: увидели хороший футбол в исполнении «Спартака», в первом тайме нам было сложно

Семак: увидели хороший футбол в исполнении «Спартака», в первом тайме нам было сложно
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итог матча за Суперкубок России со «Спартаком». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, закончилась победой хозяев со счётом 4:0. «Зенит» завоевал первый титул в новом сезоне.

«Не знал, что догнал Сёмина по количеству побед в Суперкубке, но главное – поздравляю болельщиков, которые увидели хороший футбол и в нашем исполнении, и в исполнении «Спартака», и нашей команды. По первому тайму «Спартак» здорово перемещался, у нас было не так много моментов, было сложно. Потом они подустали, у нас стали получаться быстрые атаки», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.

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