Семак: увидели хороший футбол в исполнении «Спартака», в первом тайме нам было сложно
Поделиться
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итог матча за Суперкубок России со «Спартаком». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, закончилась победой хозяев со счётом 4:0. «Зенит» завоевал первый титул в новом сезоне.
«Не знал, что догнал Сёмина по количеству побед в Суперкубке, но главное – поздравляю болельщиков, которые увидели хороший футбол и в нашем исполнении, и в исполнении «Спартака», и нашей команды. По первому тайму «Спартак» здорово перемещался, у нас было не так много моментов, было сложно. Потом они подустали, у нас стали получаться быстрые атаки», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.
Новость по теме«Зенит» разгромил «Спартак» и стал обладателем Суперкубка России
Комментарии
- 9 июля 2022
-
21:39
-
21:34
-
21:31
-
21:28
-
21:27
-
21:22
-
21:17
-
21:15
-
21:14
-
21:12
-
21:10
-
21:10
-
21:02
-
20:57
-
20:53
-
20:48
-
20:39
-
20:35
-
20:25
-
20:11
-
20:10
-
19:56
-
19:40
-
19:35
-
19:22
-
19:18
-
19:13
-
19:02
-
18:51
-
18:50
-
18:49
-
18:43
-
18:41
-
18:38
-
18:35
Партнерский контент