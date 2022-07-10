Данил Круговой прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» в матче за Суперкубок
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался о разгромной победе сине-бело-голубых в матче за Суперкубок России с московским «Спартаком» (4:0).
«Не скажу, что это лёгкая победа, потому что в начале матча «Спартак» мог перевернуть игру в свою сторону. Но слава богу, что получилось реализовать свои моменты и мы достойно победили», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
На матче работала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Его ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.
Новость по теме«Зенит» разгромил «Спартак» и стал обладателем Суперкубка России
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