Сергей Семак установил рекорд, выиграв Суперкубок России три раза подряд

9 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге «Зенит» со счётом 4:0 победил московский «Спартак» в матче за Суперкубок России. Главный тренер петербургской команды Сергей Семак установил рекорд – стал первым тренером, который выиграл этот трофей трижды подряд.
При этом Семак повторил рекорд Юрия Сёмина, который также выигрывал Суперкубок трижды, но не подряд – в 2003, 2005 и 2019 годах с «Локомотивом».
Для 46-летнего Семака эта игра была 170-й официальной во главе «Зенита», а победа оказалась юбилейной – сотой. Он занял пост наставника сине-бело-голубых восемь лет назад. 80 побед из 100 добыты в чемпионате России, 10 – в еврокубковых турнирах, семь – в Кубке России и три – в Суперкубке страны.
В летописи клуба Сергей Семак занимает четвёртое место по числу побед после рекордсмена Павла Садырина (125), а также Юрия Морозова (121) и Лучано Спаллетти (105). Уже в ближайшее время он может войти в топ-тройку.
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