Аршавин отреагировал на слова Адебайора о том, что он смотрел порно в перерыве матча
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Андрей Аршавин отреагировал на слова бывшего одноклубника по «Арсеналу» Эммануэля Адебайора о том, что россиянин в перерыве матча смотрел порно.
«Адебайор сказал, что я смотрел порно в перерыве матча? Глупости, глупости!» — приводит слова Аршавина «Спорт-экспресс».
Напомним, Андрей Аршавин выступал за лондонский «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В составе лондонского клуба россиянин провёл 145 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 мяч и отдал 46 результативных передач. После ухода из лондонского клуба Аршавин выступал за «Зенит», «Кубань» и «Кайрат».
В составе сборной России Аршавин провёл 75 матчей, в которых записал в свой актив 17 голов. Вместе с национальной командой он стал бронзовым призёром чемпионата Европы – 2008.
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