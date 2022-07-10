Аршавин отреагировал на слова Адебайора о том, что он смотрел порно в перерыве матча

Андрей Аршавин отреагировал на слова бывшего одноклубника по «Арсеналу» Эммануэля Адебайора о том, что россиянин в перерыве матча смотрел порно.

«Адебайор сказал, что я смотрел порно в перерыве матча? Глупости, глупости!» — приводит слова Аршавина «Спорт-экспресс».

Напомним, Андрей Аршавин выступал за лондонский «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В составе лондонского клуба россиянин провёл 145 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 мяч и отдал 46 результативных передач. После ухода из лондонского клуба Аршавин выступал за «Зенит», «Кубань» и «Кайрат».

В составе сборной России Аршавин провёл 75 матчей, в которых записал в свой актив 17 голов. Вместе с национальной командой он стал бронзовым призёром чемпионата Европы – 2008.