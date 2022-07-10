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Франция — Италия: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть

Франция — Италия: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть
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Сегодня, 10 июля, состоится матч первого тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 Франция — Италия. Встреча пройдёт на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу женских сборных Франции и Италии покажет телеканал «Матч!».

Матч обслужит бригада арбитров во главе с англичанкой Ребеккой Уэлч. Ассистенты рефери — английские судьи Сиан Мэсси-Эллис и Лиза Рашид. Резервный арбитр — шотландка Лоррейн Уотсон.

Соперниками женских сборных Франции и Италии по группе D являются национальные команды Бельгии и Исландии, которые также сыграют сегодня. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующий чемпион Европы — женская сборная Нидерландов.

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