Франция — Италия: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть

Сегодня, 10 июля, состоится матч первого тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 Франция — Италия. Встреча пройдёт на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу женских сборных Франции и Италии покажет телеканал «Матч!».
Матч обслужит бригада арбитров во главе с англичанкой Ребеккой Уэлч. Ассистенты рефери — английские судьи Сиан Мэсси-Эллис и Лиза Рашид. Резервный арбитр — шотландка Лоррейн Уотсон.
Соперниками женских сборных Франции и Италии по группе D являются национальные команды Бельгии и Исландии, которые также сыграют сегодня. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующий чемпион Европы — женская сборная Нидерландов.
- 10 июля 2022
-
11:11
-
11:02
-
10:57
-
10:50
-
10:35
-
10:20
-
10:18
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:30
-
09:25
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:00
-
07:37
-
07:19
-
06:54
-
06:27
-
06:04
-
05:45
-
05:27
-
05:05
-
04:56
-
04:52
-
04:37
-
04:07
-
03:46
-
03:30
-
03:06
-
02:53
-
02:35
-
02:00
-
01:50