Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» объявил о переходе парагвайского форварда Диего Акосты

«Оренбург» объявил о переходе парагвайского форварда Диего Акосты
Комментарии

Парагвайский нападающий Диего Акоста перешёл в «Оренбург», сообщает пресс-служба российской команды.

Ранее Акоста выступал за молодёжные команды парагвайского «Либертада» и бразильского «Атлетико Минейро», а также играл за «КАМАЗ». В прошлом сезоне 19-летний форвард принял участие в 10 матчах Футбольной национальной лиги и не отметился результативными действиями.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Оренбург» получил право сыграть в переходных матчах чемпионата России. Оренбургский клуб одолел «Уфу» (2:2, 2:1) и пробился в Российскую Премьер-Лигу. Чемпионом России сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит». Новый розыгрыш чемпионата России стартует 15 июля. В матче первого тура «Оренбург» сыграет с «Крыльями Советов».

Новость по теме
«Оренбург» объявил о возвращении тренера-аналитика Радевича, работавшего в «Красаве»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022