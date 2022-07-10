«Оренбург» объявил о переходе парагвайского форварда Диего Акосты

Парагвайский нападающий Диего Акоста перешёл в «Оренбург», сообщает пресс-служба российской команды.

Ранее Акоста выступал за молодёжные команды парагвайского «Либертада» и бразильского «Атлетико Минейро», а также играл за «КАМАЗ». В прошлом сезоне 19-летний форвард принял участие в 10 матчах Футбольной национальной лиги и не отметился результативными действиями.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Оренбург» получил право сыграть в переходных матчах чемпионата России. Оренбургский клуб одолел «Уфу» (2:2, 2:1) и пробился в Российскую Премьер-Лигу. Чемпионом России сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит». Новый розыгрыш чемпионата России стартует 15 июля. В матче первого тура «Оренбург» сыграет с «Крыльями Советов».