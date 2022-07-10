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Булыкин: «Спартаку» в Суперкубке не хватило реализации, а у «Зенита» она всегда на уровне

Булыкин: «Спартаку» в Суперкубке не хватило реализации, а у «Зенита» она всегда на уровне
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» (4:0).

«Не думал, что в итоге будет 4:0. «Спартаку» не хватило реализации, а у «Зенита» она всегда на уровне. Поэтому и получился разгромный счёт, который не совсем отражает события на поле. Был ли пенальти? Думаю, был. Но лучше у судей спрашивать, ведь сейчас столько правил и нововведений, что не все футболисты и комментаторы могут правильно интерпретировать какую-то ситуацию», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Зенит» стал обладателем Суперкубка России — 2022. Для санкт-петербургского клуба этот трофей стал седьмым, что позволило сине-бело-голубым сравняться по количеству Суперкубков с московским ЦСКА.

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