Булыкин: «Спартаку» в Суперкубке не хватило реализации, а у «Зенита» она всегда на уровне

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» (4:0).

«Не думал, что в итоге будет 4:0. «Спартаку» не хватило реализации, а у «Зенита» она всегда на уровне. Поэтому и получился разгромный счёт, который не совсем отражает события на поле. Был ли пенальти? Думаю, был. Но лучше у судей спрашивать, ведь сейчас столько правил и нововведений, что не все футболисты и комментаторы могут правильно интерпретировать какую-то ситуацию», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Зенит» стал обладателем Суперкубка России — 2022. Для санкт-петербургского клуба этот трофей стал седьмым, что позволило сине-бело-голубым сравняться по количеству Суперкубков с московским ЦСКА.