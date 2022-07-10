Булыкин: «Спартаку» в Суперкубке не хватило реализации, а у «Зенита» она всегда на уровне

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» (4:0).
«Не думал, что в итоге будет 4:0. «Спартаку» не хватило реализации, а у «Зенита» она всегда на уровне. Поэтому и получился разгромный счёт, который не совсем отражает события на поле. Был ли пенальти? Думаю, был. Но лучше у судей спрашивать, ведь сейчас столько правил и нововведений, что не все футболисты и комментаторы могут правильно интерпретировать какую-то ситуацию», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
«Зенит» стал обладателем Суперкубка России — 2022. Для санкт-петербургского клуба этот трофей стал седьмым, что позволило сине-бело-голубым сравняться по количеству Суперкубков с московским ЦСКА.
- 10 июля 2022
-
17:20
-
17:06
-
16:57
-
16:56
-
16:34
-
16:26
-
16:25
-
16:18
-
16:04
-
16:00
-
15:36
-
15:20
-
15:16
-
15:10
-
14:55
-
14:40
-
14:32
-
14:16
-
14:03
-
14:00
-
13:36
-
13:13
-
13:00
-
12:59
-
12:47
-
12:44
-
12:37
-
12:25
-
12:20
-
12:18
-
12:09
-
12:05
-
11:59
-
11:59
-
11:51