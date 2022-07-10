Фёдор Смолов взял 10-й номер в «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов сменил игровой номер перед стартом нового сезона. Как сообщает официальный сайт бело-голубых, 32-летний форвард будет играть под 10-м номером.



Ранее «десятка» принадлежала нигерийскому нападающему Сильвестру Игбуну, который ушёл из «Динамо» в феврале 2022 года. Минувший сезон Смолов отыграл под 40-м номером на спине. Отметим, что Фёдор во второй раз взял 10-й номер в «Динамо», ранее он принадлежал футболисту в сезоне-2014/2015.



Напомним, Смолов вернулся в «Динамо» в январе текущего года, перейдя из «Локомотива». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным статистического интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего российского футболиста составляет € 6 млн.



В сезоне-2021/2022 Смолов появился на поле в 36 матчах во всех турнирах, учитывая игры за «Локомотив» и «Динамо», в которых забил 14 голов и отдал три результативные передачи.