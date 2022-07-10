Гаврилов: ну какая Семак легенда? Романцев восемь лет подряд становился чемпионом!

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о том, можно ли считать легендой нынешнего тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Семак — легенда? Да ладно, ну какая легенда. Вы что! Учитывайте разницу чемпионатов. Может, Семак и обгонит Сёмина по числу Суперкубков в этом году. Но был «Спартак» Романцева… Он восемь лет подряд становился чемпионом России! Хотя и здесь такое может быть.



Что значит Семак — гений? Просто у них есть финансовые возможности приобрести игроков чуть получше. Не могу сказать, что они сверхъестественные. Даже по вчерашней игре я бы не сказал, что «Спартак» был совсем уж плох. «Зенит» использовал ситуации, а красно-белые даже один мяч не смогли забить», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.