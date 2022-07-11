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Борис Ротенберг ответил на вопрос, считает ли себя легендой «Локомотива»

Борис Ротенберг ответил на вопрос, считает ли себя легендой «Локомотива»
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Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг, который, вчера, 10 июля, провёл свой прощальный матч за клуб, рассказал, считает ли себя легендой железнодорожников.

«Меня называют легендой «Локомотива»? Легенда – очень громко сказано. Я никакая не легенда. Просто человек, который любит футбол и смог полностью воплотить свои цели», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, последним матчем Ротенберга в футболке «Локомотива» стала товарищеская игра с «Динамо» (3:3), за которое Борис также выступал. Футболист появился на поле на 84-й минуте и получил капитанскую повязку, а на 120-й минуте был заменён. Примечательно, что защитник появился на поле впервые с 2018 года. Футболист являлся игроком «Локомотива» с 2016 года.

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