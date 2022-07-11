Борис Ротенберг ответил на вопрос, считает ли себя легендой «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг, который, вчера, 10 июля, провёл свой прощальный матч за клуб, рассказал, считает ли себя легендой железнодорожников.
«Меня называют легендой «Локомотива»? Легенда – очень громко сказано. Я никакая не легенда. Просто человек, который любит футбол и смог полностью воплотить свои цели», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Напомним, последним матчем Ротенберга в футболке «Локомотива» стала товарищеская игра с «Динамо» (3:3), за которое Борис также выступал. Футболист появился на поле на 84-й минуте и получил капитанскую повязку, а на 120-й минуте был заменён. Примечательно, что защитник появился на поле впервые с 2018 года. Футболист являлся игроком «Локомотива» с 2016 года.
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