Андрей Ярмоленко достиг договорённости по контракту с киевским «Динамо»

32-летний украинский крайний полузащитник Андрей Ярмоленко, ранее покинувший лондонский «Вест Хэм Юнайтед», близок к возвращению в киевское «Динамо». Об этом сообщает турецкий журналист Эртан Сузгун в «Твиттере».
Как отмечает источник, Ярмоленко уже достиг принципиальной договорённости по контракту с киевским «Динамо». При этом у Андрея также были предложения из Европы и Турции.
По окончании сезона-2021/2022 у форварда истекло соглашение с «Вест Хэмом», он стал свободным агентом. В прошедшем сезоне Ярмоленко в 32 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал три результативные передачи. Ранее полузащитник выступал за дортмундскую «Боруссию», киевское «Динамо» и «Десну» из Чернигова.
В 2009 году Ярмоленко дебютировал за сборную Украины, сыграв с тех пор в 109 матчах, забив 45 голов и отдав 25 результативных передач.
Украина сыграла вничью с Ирландией в матче Лиги наций УЕФА:
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