Андрей Ярмоленко достиг договорённости по контракту с киевским «Динамо»

32-летний украинский крайний полузащитник Андрей Ярмоленко, ранее покинувший лондонский «Вест Хэм Юнайтед», близок к возвращению в киевское «Динамо». Об этом сообщает турецкий журналист Эртан Сузгун в «Твиттере».

Как отмечает источник, Ярмоленко уже достиг принципиальной договорённости по контракту с киевским «Динамо». При этом у Андрея также были предложения из Европы и Турции.

По окончании сезона-2021/2022 у форварда истекло соглашение с «Вест Хэмом», он стал свободным агентом. В прошедшем сезоне Ярмоленко в 32 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал три результативные передачи. Ранее полузащитник выступал за дортмундскую «Боруссию», киевское «Динамо» и «Десну» из Чернигова.

В 2009 году Ярмоленко дебютировал за сборную Украины, сыграв с тех пор в 109 матчах, забив 45 голов и отдав 25 результативных передач.

Украина сыграла вничью с Ирландией в матче Лиги наций УЕФА:

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