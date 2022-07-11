Изидор: Б. Ротенберг говорил: «Забьёшь — с меня подарок». Дарил ли подарки? Никогда

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор вспомнил забавные эпизоды с участием бывшего защитника команды Бориса Ротенберга, завершившего карьеру.
«Когда я забивал голы матч за матчем, Борис всё время говорил: «Если забьёшь в следующей игре, с меня подарок». И это помогало! Дарил ли Борис какие-то подарки? Никогда (смеётся)!» — рассказал Изидор в интервью корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову.
36-летний Ротенберг был футболистом железнодорожников с 2016 года, проведя 17 матчей и заработав две жёлтые карточки. Вчера защитник попрощался с игровой карьерой в товарищеском матче с «Динамо» (3:3).
21-летний Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. С тех пор форвард забил семь мячей и отдал результативную передачу в 12 встречах.
- 11 июля 2022
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