Изидор объяснил, почему назвал Бориса Ротенберга легендой

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор объяснил, почему назвал экс-футболиста железнодорожников Бориса Ротенберга легендой.
«Почему я назвал Бориса Ротенберга легендой? Борис — важный человек, очень важный. Мы очень много разговаривали с ним: он давал мне много советов. Я благодарен ему за это! Какие советы? Как бы вам объяснить… Слова, которые помогают нам расти в качестве футболистов. Он находит правильные слова, потому что у него очень большой опыт! Ротенберг — легенда. Он точно это заслужил», — сказал Изидор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, Изидор перешёл в московский «Локомотив» в зимнее трансферное окно из французского «Монако» за € 3,5 млн. Футболист подписал соглашение до 2026 года.
Вильсон дважды признавался лучшим игроком месяца в составе железнодорожников. Изидор провёл в чемпионате России сезона-2021/2022 11 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.
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