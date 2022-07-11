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Магуайр останется капитаном «Манчестер Юнайтед», тен Хаг подтвердил

Магуайр останется капитаном «Манчестер Юнайтед», тен Хаг подтвердил
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр останется капитаном английской команды в сезоне-2022/2023. Об этом сообщил главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг на пресс-конференции.

«Гарри Магуайр — наш капитан. Мне ещё нужно познакомиться со всеми игроками, но он признанный капитан и добился больших успехов», — заявил тен Хаг.

29-летний Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» летом 2019 года за € 87 млн, став самым дорогим защитником в истории футбола. В 143 матчах за «Манчестер Юнайтед» Гарри забил семь голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

Ранее сообщалось, что тен Хаг хочет усилить полузащиту английского клуба.

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