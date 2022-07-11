Уткин: по логике введших Fan-уйди, зачем он детям, если они с родителями?

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на новость о том, что двум дочерям главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина отказали в выдаче Fan ID.

«Сразу в комментариях и не один человек пишет: а даже вот по логике введших Fan-уйди, зачем он несовершеннолетним детям, если они с родителями? Тут с какого боку безопасность стадиона привалилась в максимально безумной голове?» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что проблема в оформлении Fan ID для дочерей Валерия Карпина заключается в том, что у детей нет свидетельства о рождении российского образца.

Ранее фанатские объединения большинства российских клубов объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID. Некоторые люди стали жаловаться на сложности при оформлении паспорта болельщика.