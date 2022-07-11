Защитник «Локомотива» Магкеев рассказал о болевых ощущениях в колене после игры с «Динамо»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев признался, что начал испытывать боли в колене после товарищеского матча с «Динамо» (3:3), прошедшего 10 июля.

«У меня колено болит. Что-то серьёзное? Всё нормально. Повлияет ли повреждение на участие в первом туре? Не знаю, посмотрим», — сказал Магкеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В минувшем сезоне 23-летний футболист принял участие в 10 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Большую часть сезона-2021/2022 Станислав восстанавливался после разрыва крестообразной связки. Соглашение между Магкеевым и «Локомотивом» истекает в 2024 году.

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