Шейк Дукуре перешёл в «Кристал Пэлас»

22-летний опорный полузащитник сборной Мали Шейк Дукуре перешёл из французского «Ланса» в английский «Кристал Пэлас», сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Игрок подписал контракт на пять лет. По информации портала Transfermarkt, стороны условились на сумме сделки, равной € 21,3 млн.
В прошлом сезоне Дукуре провёл за «Ланс» 37 матчей, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 15 млн.
Свой первый вызов в сборную Мали Дукуре получил в ноябре 2018 года. К настоящему моменту у полузащитника восемь матчей за национальную команду.
Напомним, ранее в «Кристал Пэлас» по ходу этого трансферного окна перешли вингер Малькольм Эбиовей и вратарь Сэм Джонстон.
Первый матч в новом сезоне АПЛ лондонский клуб проведёт 5 августа с «Арсеналом».
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