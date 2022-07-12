Футболистка сборной Англии подписала огромный контракт с Gucci. Её называют новым Бекхэмом

Защитница лондонского «Арсенала» и капитан сборной Англии Ли Уильямсон подписала контракт с Gucci, который принесёт ей огромный доход, сообщает британское издание Daily Star.
Многие компании хотели бы видеть 25-летнюю футболистку своим послом. Недавно это удалось знаменитому итальянскому бренду. После этого Ли стали сравнивать с экс-футболистом сборной Англии Дэвидом Бекхэмом, который также сотрудничает с Gucci.
В одежде от этой фирмы Уильямсон появилась на вручении премии Brit Awards. На ней был атласный брючный костюм стоимостью € 4,1 тыс., а также сумка за € 2,6 тыс.
Фото: Из личного архива фотографа Мэтта Пирсона
Кроме того, Уильямсон посетила показ Gucci в замке Кастель-дель-Монте.
Сейчас футболистка вместе со сборной Англии выступает на домашнем чемпионате Европы. В первых двух матчах англичанки оказались сильнее Австрии и Норвегии. Сборная Англии к этому моменту забила на турнире 10 мячей, не пропустив ни одного.
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