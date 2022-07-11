В «Химках» сообщили, что в расположении команды находится полузащитник «Рубина» Ломовицкий

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий находится в расположении подмосковной команды.

«Да, всё верно пишут по поводу Ломовицкого. На тренировке он был, мы смотрим пока что. Окончательной договорённости нет. Как только она будет, мы обязательно об этом объявим. Не исключаю, что в ближайшее время футболист сможет вернуться в «Химки». Он уже выступал за клуб в сезоне-2020/2021 и провёл матчей 12», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее Sport24 сообщал, что Ломовицкий подпишет контракт с «Химками». Также в московский клуб перейдёт хавбек Александр Зуев, который покинул казанский клуб этим летом.