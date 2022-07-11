В «Базеле» сообщили, что рассматривают варианты возвращения Фёдора Чалова в клуб

Глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер сообщил, что клуб хочет вернуть нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, выступавшего в Швейцарии в прошлом сезоне на правах аренды.
«Пока всё без изменений, мы ждём и рассматриваем варианты возвращения Чалова. Но мы не знаем ничего больше, всё довольно сложно. Я только что разговаривал с президентом «Базеля», и он сказал, что в данный момент ситуация по Чалову не двигается, ничего не происходит. Клуб просто ждёт. Фёдор на контракте в ЦСКА, и по поводу его будущего лучше спрашивать их», — приводит слова Майстера «РБ Спорт».
Напомним, Чалов принял участие в 16 матчах чемпионата Швейцарии, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Контракт нападающего с московскими армейцами истекает 30 июня 2024 года. На данный момент Чалов находится в расположении ЦСКА.
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