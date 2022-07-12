Генрих Мхитарян определился с игровым номером в «Интере»
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Армянский полузащитник Генрих Мхитарян будет выступать за миланский «Интер» в футболке с номером 22. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба в «Твиттере».
О подписании контракта с 33-летним Мхитаряном «Интер» объявил 1 июля. Соглашение с Генрихом будет действовать два сезона. Ранее Мхитарян был футболистом «Ромы», за которую выступал с 2019 года. За римлян полузащитник в 117 матчах забил 29 голов и отдал 28 результативных передач, а также вместе с командой стал победителем первого розыгрыша Лиги конференций.
Ранее Мхитарян также был игроком лондонского «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», дортмундской «Боруссии» и донецкого «Шахтёра».
Генрих Мхитарян и Рауль Белланова встретились с болельщиками. Видеоролик:
Новость по темеМхитарян и Белланова встретились с болельщиками «Интера»
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