Аллегри: если де Лигт уйдёт, «Ювентус» заменит его наилучшим образом

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Маттейса де Лигта в «Баварию».
«Вчера была встреча с представителями «Баварии», но пока де Лигт — игрок «Ювентуса». Я тренирую тех, кто есть в расположении команды. Трансферный рынок открыт до 31 августа, всякое может случиться. Я доволен клубом, у нас появились два важных игрока. Если де Лигт уйдёт, клуб заменит его наилучшим образом», — приводит слова Аллегри Calciomercato.com.
Ранее сообщалось, что Маттейс с самого детства поддерживал немецкий клуб и хотел перейти в стан мюнхенской команды в 2019 году, однако тогда «Бавария» вышла из переговоров из-за слишком большой суммы трансфера. Главный тренер чемпиона Германии Юлиан Нагельсман лично заинтересован в трансфере молодого защитника.
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