В. Березуцкий — о возможном назначении тренером клуба Медиалиги: это чистой воды прикол
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Бывший тренер ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал информацию о возможном назначении на пост ассистента главного тренера клуба Медиалиги «Бей Беги», основанного футболистами «Спартака» Георгием Джикией и Александром Соболевым.
«Это был чистой воды прикол. Я просто заехал на матч к знакомым ребятам. Работать по-серьёзке я там, конечно, не планирую. Но давать какие-то советы обязательно буду. Причём не только этой команде, а ещё и Jipsy», — приводит слова Березуцкого Sport24.
Напомним, Березуцкий находился в тренерском штабе ЦСКА с 2020 по 2021 год, а также в 2022 году. Также специалист работал в «Витессе» под руководством нынешнего наставника «Рубина» Леонида Слуцкого и входил в тренерский штаб «Краснодара».
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