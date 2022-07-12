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Бывший защитник «Зенита» Кришито встретился со Шварценеггером. Фото

Бывший защитник «Зенита» Кришито встретился со Шварценеггером. Фото
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Бывший защитник «Зенита» и «Дженоа» Доменико Кришито, недавно перешедший в канадский клуб «Торонто», встретился с американским актёром Арнольдом Шварценеггером. Соответствующее фото появилось в социальных сетях итальянца.

«I will be back», — подписал Кришито фотографию.

Соглашение итальянца и команды рассчитано до 2023 года. Ранее в стан канадцев перешёл экс-нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье. Также сообщалось о возможности трансфера левого защитника «Динамо» Лаксальта в клуб из Торонто.

Кришито — воспитанник «Дженоа». Также он выступал в академии «Ювентуса», а с 2011 по 2018 год играл в составе санкт-петербургского «Зенита». В 2018 году Кришито вернулся в «Дженоа».

В завершившемся сезоне канадцы заняли в Высшей лиге МЛС 26-е место из 27.

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