Бывший защитник «Зенита» Кришито встретился со Шварценеггером. Фото

Бывший защитник «Зенита» и «Дженоа» Доменико Кришито, недавно перешедший в канадский клуб «Торонто», встретился с американским актёром Арнольдом Шварценеггером. Соответствующее фото появилось в социальных сетях итальянца.

«I will be back», — подписал Кришито фотографию.

Соглашение итальянца и команды рассчитано до 2023 года. Ранее в стан канадцев перешёл экс-нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье. Также сообщалось о возможности трансфера левого защитника «Динамо» Лаксальта в клуб из Торонто.



Кришито — воспитанник «Дженоа». Также он выступал в академии «Ювентуса», а с 2011 по 2018 год играл в составе санкт-петербургского «Зенита». В 2018 году Кришито вернулся в «Дженоа».

В завершившемся сезоне канадцы заняли в Высшей лиге МЛС 26-е место из 27.