Бывший защитник «Зенита» Кришито встретился со Шварценеггером. Фото
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Бывший защитник «Зенита» и «Дженоа» Доменико Кришито, недавно перешедший в канадский клуб «Торонто», встретился с американским актёром Арнольдом Шварценеггером. Соответствующее фото появилось в социальных сетях итальянца.
«I will be back», — подписал Кришито фотографию.
Соглашение итальянца и команды рассчитано до 2023 года. Ранее в стан канадцев перешёл экс-нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье. Также сообщалось о возможности трансфера левого защитника «Динамо» Лаксальта в клуб из Торонто.
Кришито — воспитанник «Дженоа». Также он выступал в академии «Ювентуса», а с 2011 по 2018 год играл в составе санкт-петербургского «Зенита». В 2018 году Кришито вернулся в «Дженоа».
В завершившемся сезоне канадцы заняли в Высшей лиге МЛС 26-е место из 27.
Новость по темеБывший защитник «Зенита» Доменико Кришито перешёл в «Торонто»
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